Мертенс обратился к Лукаку после того, как первым среди бельгийцев забил 100 голов в серии А

Форвард «Наполи» Дрис Мертенс опубликовал новый пост в Twitter после того, как забил 100 голов в серии А.

«Очень горжусь этой новой вехой: 100 голов в серии А. Первый бельгийский игрок, забивший 100 голов... Поторопись, Лукаку», — написал Мертенс.

33-летний бельгиец забил 100 голов за неаполитанцев в серии А. Для этого ему потребовалось 254 матча. На счету форварда «Интера» Ромелу Лукаку 42 гола в 62 матчах чемпионата Италии.