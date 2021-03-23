Мертенс обратился к Лукаку после того, как первым среди бельгийцев забил 100 голов в серии А
01:06
Форвард «Наполи» Дрис Мертенс опубликовал новый пост в Twitter после того, как забил 100 голов в серии А.
«Очень горжусь этой новой вехой: 100 голов в серии А. Первый бельгийский игрок, забивший 100 голов... Поторопись, Лукаку», — написал Мертенс.
33-летний бельгиец забил 100 голов за неаполитанцев в серии А. Для этого ему потребовалось 254 матча. На счету форварда «Интера» Ромелу Лукаку 42 гола в 62 матчах чемпионата Италии.
Very proud of this new milestone: ? Serie A goals ?. First Belgian player to reach 100 goals... hurry up @RomeluLukaku9 ! pic.twitter.com/VMJNcF7Hsq— Dries Mertens (@dries_mertens14) March 22, 2021
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