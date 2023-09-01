«Фиорентина» объявила об аренде Лопеса из «Сассуоло»
Полузащитник Максим Лопес перешел из «Сассуоло» в «Фиорентину». Клуб арендовал игрока с правом выкупа в зависимости от спортивных достижений игрока.
В составе «Сассуоло» хавбек провел 101 матч в серии А и Кубке Италии. В активе Лопеса 13 матчей за молодежную сборную Франции (U21).
В случае выкупа «Фиорентиной» прав на игрока «Марсель» получит 30 процентов.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|2
|2
|0
|0
|6-1
|6
|
2
|Наполи
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Интер
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|
4
|Верона
|3
|2
|0
|1
|4-4
|6
|
5
|Фиорентина
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
6
|Лечче
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|
7
|Ювентус
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
8
|Аталанта
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|
9
|Фрозиноне
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
10
|Монца
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
11
|Дженоа
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
12
|Сассуоло
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
13
|Салернитана
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
14
|Кальяри
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
15
|Торино
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
16
|Рома
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
17
|Болонья
|2
|0
|1
|1
|1-3
|1
|
18
|Удинезе
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
19
|Лацио
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|
20
|Эмполи
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
Результаты / календарь
1 тур
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|1.09
|19:30
|
Сассуоло – Верона
|3 : 1
|1.09
|21:45
|
Рома – Милан
|- : -
|2.09
|19:30
|
Болонья – Кальяри
|- : -
|2.09
|19:30
|
Удинезе – Фрозиноне
|- : -
|2.09
|21:45
|
Аталанта – Монца
|- : -
|2.09
|21:45
|
Наполи – Лацио
|- : -
|3.09
|19:30
|
Интер – Фиорентина
|- : -
|3.09
|19:30
|
Торино – Дженоа
|- : -
|3.09
|21:45
|
Эмполи – Ювентус
|- : -
|3.09
|21:45
|
Лечче – Салернитана
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|3
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|3
|
|
Оливье Жиру
Милан
|3
|П
|
|
Ламек Банда
Лечче
|2
|
|
Джованни Ди Лоренцо
Наполи
|2
|
|
Мишель Ндари Адопо
Аталанта
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Исак Хиен
Верона
|1
|1
|0
|
|
Максим Лопес
Сассуоло
|2
|1
|0
|
|
Кристиан Кабаселе
Удинезе
|2
|0
|2
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