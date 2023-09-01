«Фиорентина» объявила об аренде Лопеса из «Сассуоло»

Полузащитник Максим Лопес перешел из «Сассуоло» в «Фиорентину». Клуб арендовал игрока с правом выкупа в зависимости от спортивных достижений игрока.

В составе «Сассуоло» хавбек провел 101 матч в серии А и Кубке Италии. В активе Лопеса 13 матчей за молодежную сборную Франции (U21).

В случае выкупа «Фиорентиной» прав на игрока «Марсель» получит 30 процентов.