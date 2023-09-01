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Сегодня, 21:32

Дубль Берарди принес «Сассуоло» победу над «Вероной»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Сассуоло» на своем поле обыграл «Верону» в матче 3-го тура итальянской серии А — 3:1.

На 11-й минуте хозяев вывел вперед гол Андреа Пинамонти. «Вероне» удалось отыграться благодаря голу Сириля Нгонге на 56-й минуте.

Победу «Сассуоло» принес дубль Доменико Берарди. 29-летний итальянец на 64-й минуте отличился с игры и реализовал пенальти 8 минут спустя.

«Сассуоло» набрал первые очки в текущем сезоне и поднялся на 12-е место в серии А. «Верона» с 6 очками занимает четвертую строчку в турнирной таблице.

В следующем туре «Сассуоло» в гостях сыграет с «Фрозиноне». Игра пройдет 17 сентября. «Верона» на день позже дома встретится с «Болоньей».

Италия. Серия А. 3-й тур
01 сент, 19:30. Mapei Stadium - Citta del Tricolore (Реджо-Эмилия)
Сассуоло
3:1
Верона

Футбол
ФК Верона
ФК Сассуоло
0
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 И В Н П +/- О
1
 Милан 2 2 0 0 6-1 6
2
 Наполи 2 2 0 0 5-1 6
3
 Интер 2 2 0 0 4-0 6
4
 Верона 3 2 0 1 4-4 6
5
 Фиорентина 2 1 1 0 6-3 4
6
 Лечче 2 1 1 0 4-3 4
7
 Ювентус 2 1 1 0 4-1 4
8
 Аталанта 2 1 0 1 3-2 3
9
 Фрозиноне 2 1 0 1 3-4 3
10
 Монца 2 1 0 1 2-2 3
11
 Дженоа 2 1 0 1 2-4 3
12
 Сассуоло 3 1 0 2 3-5 3
13
 Салернитана 2 0 2 0 3-3 2
14
 Кальяри 2 0 1 1 0-2 1
15
 Торино 2 0 1 1 1-4 1
16
 Рома 2 0 1 1 3-4 1
17
 Болонья 2 0 1 1 1-3 1
18
 Удинезе 2 0 1 1 1-4 1
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1.09 19:30
Сассуоло – Верона
 3 : 1
1.09 21:45
Рома – Милан
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2.09 19:30
Болонья – Кальяри
 - : -
2.09 19:30
Удинезе – Фрозиноне
 - : -
2.09 21:45
Аталанта – Монца
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 - : -
3.09 19:30
Интер – Фиорентина
 - : -
3.09 19:30
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Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 3
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Ламек Банда

Лечче

 2
Джованни Ди Лоренцо

Джованни Ди Лоренцо

Наполи

 2
Мишель Ндари Адопо

Мишель Ндари Адопо

Аталанта

 1
И К Ж
Исак Хиен

Исак Хиен

Верона

 1 1 0
Максим Лопес

Максим Лопес

Сассуоло

 2 1 0
Кристиан Кабаселе

Кристиан Кабаселе

Удинезе

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