Дубль Берарди принес «Сассуоло» победу над «Вероной»

«Сассуоло» на своем поле обыграл «Верону» в матче 3-го тура итальянской серии А — 3:1.

На 11-й минуте хозяев вывел вперед гол Андреа Пинамонти. «Вероне» удалось отыграться благодаря голу Сириля Нгонге на 56-й минуте.

Победу «Сассуоло» принес дубль Доменико Берарди. 29-летний итальянец на 64-й минуте отличился с игры и реализовал пенальти 8 минут спустя.

«Сассуоло» набрал первые очки в текущем сезоне и поднялся на 12-е место в серии А. «Верона» с 6 очками занимает четвертую строчку в турнирной таблице.

В следующем туре «Сассуоло» в гостях сыграет с «Фрозиноне». Игра пройдет 17 сентября. «Верона» на день позже дома встретится с «Болоньей».