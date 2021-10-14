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«Фиорентина» хочет арендовать Йовича у «Реала»

22:55
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«Фиорентине» проявляет интерес к нападающему «Реала» Луке Йович. Клуб из Флоренции хочет взять в аренду 23-летнего серба в январе, сообщает Calciomercato.

Агент Йовича активно работает над уходом игрока из «Реала» в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Йович провел 5 матчей за «Реал», в которых отметился результативной передачей. Вторую половину сезона-2020/21 серб провел в «Айнтрахте», забив 4 гола в 18 матчах бундеслиги.

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Иван Шитик все материалы автора

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