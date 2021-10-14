Президент союза агентов Италии: «Только «Милан» виноват в том, что Доннарумма ушел бесплатно»

Президент союза футбольных агентов Италии Джузеппе Галли прокомментировал ситуацию с уходом голкипера Джанлуиджи Доннаруммы из «Милана» в «ПСЖ». Игрок покинул «красно-черных» на правах свободного агента, за что его невзлюбили болельщики.

«Люди ведут себя так, будто это вина агентов, но это не так. Если кто-то уходит, это потому, что клуб решил не заключать новый контракт.

Есть известный игрок, который получил предложение на сумму 180 миллионов евро, и клуб не хотел его продавать, но теперь он может уйти в качестве свободного агента. Это вина клуба или агента?

«Милан» не принял предложения Райолы относительно Доннаруммы, и Джиджи ушел, то же самое и с Чалханоглу. Это не вина агента. Люди должны быть честными и говорить то, что есть на самом деле», — цитирует Галли Football Italia.