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Лучано Моджи признался, что думал о самоубийстве после «Кальчополи»

21:56
Лучано Моджи. Фото Football Italia
Лучано Моджи. Фото Football Italia
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Бывший директор «Ювентуса» Лучано Моджи заявил, что после «Кальчополи» думал о суициде. В результате коррупционного скандала клуб был исключен из серии А, а самому функционеру пожизненно запретили заниматься футбольной деятельностью.

«Мне было стыдно даже ходить по улицам в этот момент, — цитирует Моджи Fotball Italia, ссылаясь на документальный фильм Ntflix. — Я думал о многих вещах, даже о самоубийстве. Я чувствовал себя так, будто я на верхушке дерева, а все, кто снизу, целятся в меня и готовы выстрелить. Первые 10 дней были ужасными. ТВ, радио и газеты постоянно говорили о скандале. Было больно, что меня изображают жуликом. Я был раздавлен, словно на меня упал целый дом».

«Каольчополи», или «Моджигейт», — коррупционный скандал в итальянском футболе, в результате которого «Ювентус» был переведен в серию В со снятием девяти очков. Также клуб лишили двух чемпионских титулов.

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Евгений Петров все материалы автора

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