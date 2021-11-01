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Даниэль Адани: «Ювентус» доверяет Аллегри»

Бывший футболист Даниэль Адани прокомментировал работу Аллегри в «Ювентусе»
14:14
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Бывший защитник «Интера» и «Лацио» Даниэль Адани поделился мнением о нынешней ситуации в «Ювентусе».

«Юве» выбыл из гонки за титул. У Аллегри большой контракт, тяжелый и долгосрочный, и я согласен в одном: если клуб, возможно, совершая ошибку, прерывает два варианта с Сарри и Пирло, ясно, что в этот момент доверие должно быть абсолютным, но должно быть и сравнение. Мне кажется, что Аллегри не достиг прогресса в своем футбольном мышлении, а футбол — достиг", — сказал Адани в программе «90° minuto».

«Ювентус» в сезоне-2021/22 чемпионата Италии занимает 9-е место с 15 очками в 11 матчах. Команда проиграла последние две игры.

В лиге чемпионов клуб лидирует в группе H. «Юве» одержал победу во всех трех матчах (9 очков).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа H
Ювентус
Зенит

П1

29%

1.55

Обе забьют - да

22%

1.96

ТМ 3.5

15%

1.36
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
Аталанта
Манчестер Юнайтед

Обе забьют - да

26%

1.45

П2

20%

2.44

ТБ 2.5

17%

1.49
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа B
Ливерпуль
Атлетико

П1

28%

1.63

Ф2 (+1)

21%

1.77

ИТБ1 (1.5)

18%

1.70

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