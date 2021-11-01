Даниэль Адани: «Ювентус» доверяет Аллегри»

Бывший защитник «Интера» и «Лацио» Даниэль Адани поделился мнением о нынешней ситуации в «Ювентусе».

«Юве» выбыл из гонки за титул. У Аллегри большой контракт, тяжелый и долгосрочный, и я согласен в одном: если клуб, возможно, совершая ошибку, прерывает два варианта с Сарри и Пирло, ясно, что в этот момент доверие должно быть абсолютным, но должно быть и сравнение. Мне кажется, что Аллегри не достиг прогресса в своем футбольном мышлении, а футбол — достиг", — сказал Адани в программе «90° minuto».

«Ювентус» в сезоне-2021/22 чемпионата Италии занимает 9-е место с 15 очками в 11 матчах. Команда проиграла последние две игры.

В лиге чемпионов клуб лидирует в группе H. «Юве» одержал победу во всех трех матчах (9 очков).