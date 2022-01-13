«Интер» опубликовал видео из раздевалки после победы в Суперкубке Италии

«Интер» переиграл «Ювентус» в Суперкубке Италии. Победный гол на 120-й минуте забил нападающий Алексис Санчес.

Миланский клуб опубликовал в Twitter видео из раздевалки команды после победы. Черно-синие показали яркий танец нападающего Лаутаро Мартинеса.

«Интер» шестой раз в своей истории выиграл Суперкубок Италии.