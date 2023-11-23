«Милан» интересуется Гирасси, Дэвидом и Адамсом

«Милан» нацелен на усиление атакующей линии в зимнее трансферное окно,сообщает La Gazzetta dello Sport.

Как утверждает источник, в сферу интересов миланского клуба входят Джонатан Дэвид из «Лилля», Серу Гирасси («Штутгарт») и Акор Адамс («Монпелье»).

За форварда сборной Канады Дэвида, у которого контракт с «Лиллем» истекает в 2025 году, французский клуб просит 60 миллионов евро. Адамс и Гирасси не хотят покидать свои клубы в середине сезона.

27-летний Гирасси провел в бундеслиге-2023/24 9 игр, забил 15 голов и сделал 1 ассист, на счету 23-летнего Дэвида 2 гола и 1 голевая передача в 12 матчах французской лиги 1, его ровесник Адамс отметился 7 голами в 12 играх французского чемпионата.