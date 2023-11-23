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«Милан» интересуется Гирасси, Дэвидом и Адамсом

Андрей Бобков
Редактор ленты новостей
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«Милан» нацелен на усиление атакующей линии в зимнее трансферное окно,сообщает La Gazzetta dello Sport.

Как утверждает источник, в сферу интересов миланского клуба входят Джонатан Дэвид из «Лилля», Серу Гирасси («Штутгарт») и Акор Адамс («Монпелье»).

За форварда сборной Канады Дэвида, у которого контракт с «Лиллем» истекает в 2025 году, французский клуб просит 60 миллионов евро. Адамс и Гирасси не хотят покидать свои клубы в середине сезона.

27-летний Гирасси провел в бундеслиге-2023/24 9 игр, забил 15 голов и сделал 1 ассист, на счету 23-летнего Дэвида 2 гола и 1 голевая передача в 12 матчах французской лиги 1, его ровесник Адамс отметился 7 голами в 12 играх французского чемпионата.

Футбол
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 И В Н П +/- О
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 Интер 12 10 1 1 29-6 31
2
 Ювентус 12 9 2 1 19-7 29
3
 Милан 12 7 2 3 20-14 23
4
 Наполи 12 6 3 3 24-13 21
5
 Фиорентина 12 6 2 4 20-16 20
6
 Аталанта 12 6 2 4 20-11 20
7
 Рома 12 5 3 4 22-14 18
8
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 Торино 12 4 4 4 10-14 16
12
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 Лечче 12 3 5 4 13-16 14
14
 Дженоа 12 4 2 6 13-16 14
15
 Сассуоло 12 3 3 6 16-21 12
16
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