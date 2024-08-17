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Сегодня, 21:41

«Интер» в стартовом матче серии А сыграл вничью с «Дженоа»

Сергей Разин
корреспондент
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«Интер» в матче 1-го тура чемпионата Италии на выезде сыграл вничью с «Дженоа» со счетом 2:2.

В составе миланцев отличился Маркус Тюрам, оформивший дубль, у хозяв голы забили Алессандро Вольякко и Жуниор Мессиас.

В другой встрече первого тура «Фиорентина» сыграла вничью с «Пармой» — 1:1.

В следующем матче «Интер» сыграет 24 августа с «Лечче», «Дженоа» в этот же день на выезде встретится с «Монцей».

Италия. Серия А. 1-й тур
17 авг, 19:30. Luigi Ferraris (Генуя)
Дженоа
2:2
Интер
Италия. Серия А. 1-й тур
17 авг, 19:30. Ennio Tardini (Парма)
Парма
1:1
Фиорентина

ФК Дженоа
ФК Интер (Интернационале)
ФК Парма
ФК Фиорентина
1
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«Милан» подписал Фофана из «Монако»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Дженоа 1 0 1 0 2-2 1
2
 Интер 1 0 1 0 2-2 1
3
 Фиорентина 1 0 1 0 1-1 1
4
 Парма 1 0 1 0 1-1 1
5
 Венеция 0 0 0 0 0-0 0
6
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
7
 Кальяри 0 0 0 0 0-0 0
8
 Комо 0 0 0 0 0-0 0
9
 Верона 0 0 0 0 0-0 0
10
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
11
 Эмполи 0 0 0 0 0-0 0
12
 Наполи 0 0 0 0 0-0 0
13
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
14
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
15
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
16
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
17
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
18
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38 тур
17.08 19:30
Дженоа – Интер
 2 : 2
17.08 19:30
Парма – Фиорентина
 1 : 1
17.08 21:45
Милан – Торино
 - : -
17.08 21:45
Эмполи – Монца
 - : -
18.08 19:30
Болонья – Удинезе
 - : -
18.08 19:30
Верона – Наполи
 - : -
18.08 21:45
Кальяри – Рома
 - : -
18.08 21:45
Лацио – Венеция
 - : -
19.08 19:30
Лечче – Аталанта
 - : -
19.08 21:45
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Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 2
Кристиано Бираги

Кристиано Бираги

Фиорентина

 1
Алессандро Вольякко

Алессандро Вольякко

Дженоа

 1
П
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 1
Анж-Йоан Бонни

Анж-Йоан Бонни

Парма

 1
Давиде Фраттези

Давиде Фраттези

Интер

 1
И К Ж
Марин Понграчич

Марин Понграчич

Фиорентина

 1 0 0
Кристьян Асллани

Кристьян Асллани

Интер

 1 0 1
Ботонд Балог

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Парма

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