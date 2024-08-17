«Интер» в стартовом матче серии А сыграл вничью с «Дженоа»

«Интер» в матче 1-го тура чемпионата Италии на выезде сыграл вничью с «Дженоа» со счетом 2:2.

В составе миланцев отличился Маркус Тюрам, оформивший дубль, у хозяв голы забили Алессандро Вольякко и Жуниор Мессиас.

В другой встрече первого тура «Фиорентина» сыграла вничью с «Пармой» — 1:1.

В следующем матче «Интер» сыграет 24 августа с «Лечче», «Дженоа» в этот же день на выезде встретится с «Монцей».