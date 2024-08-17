Гол Мораты помог «Милану» вырвать ничью в матче с «Торино» в чемпионате Италии
«Милан» на своем поле сыграл в результативную ничью с «Торино» в рамках 1-го тура чемпионата Италии — 2:2.
В составе «росоннери» отличились Альваро Мората и Ноа Окафор. У «Торино» гол забил Дуван Сапата. Еще один мяч защитник «Милана» Малик Тиау отправил в собственные ворота.
В следующем матче «Милан» сыграет в гостях с «Пармой» 24 августа, а «Торино» днем позже примет «Аталанту».
В параллельном матче «Эмполи» и «Монца» сыграли в нулевую ничью.
Во втором туре серии А «Эмполи» встретится в гостях с «Ромой» 25 августа, а «Монца» днем ранее примет «Дженоа».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Торино
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
2
|Милан
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
3
|Интер
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
4
|Дженоа
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Фиорентина
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
6
|Парма
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Монца
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
8
|Эмполи
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
9
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Комо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|17.08
|19:30
|
Дженоа – Интер
|2 : 2
|17.08
|19:30
|
Парма – Фиорентина
|1 : 1
|17.08
|21:45
|
Милан – Торино
|2 : 2
|17.08
|21:45
|
Эмполи – Монца
|0 : 0
|18.08
|19:30
|
Болонья – Удинезе
|- : -
|18.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|18.08
|21:45
|
Кальяри – Рома
|- : -
|18.08
|21:45
|
Лацио – Венеция
|- : -
|19.08
|19:30
|
Лечче – Аталанта
|- : -
|19.08
|21:45
|
Ювентус – Комо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|2
|
|
Кристиано Бираги
Фиорентина
|1
|
|
Алессандро Вольякко
Дженоа
|1
|П
|
|
Николо Барелла
Интер
|1
|
|
Анж-Йоан Бонни
Парма
|1
|
|
Валентино Лазаро
Торино
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Марин Понграчич
Фиорентина
|1
|0
|0
|
|
Кристьян Асллани
Интер
|1
|0
|1
|
|
Ботонд Балог
Парма
|1
|0
|1
Новости