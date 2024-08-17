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17 августа, 23:50

Гол Мораты помог «Милану» вырвать ничью в матче с «Торино» в чемпионате Италии

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«Милан» — «Торино».
Фото Reuters

«Милан» на своем поле сыграл в результативную ничью с «Торино» в рамках 1-го тура чемпионата Италии — 2:2.

В составе «росоннери» отличились Альваро Мората и Ноа Окафор. У «Торино» гол забил Дуван Сапата. Еще один мяч защитник «Милана» Малик Тиау отправил в собственные ворота.

В следующем матче «Милан» сыграет в гостях с «Пармой» 24 августа, а «Торино» днем позже примет «Аталанту».

Италия. Серия А. 1-й тур
17 авг, 21:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
2:2
Торино

В параллельном матче «Эмполи» и «Монца» сыграли в нулевую ничью.

Во втором туре серии А «Эмполи» встретится в гостях с «Ромой» 25 августа, а «Монца» днем ранее примет «Дженоа».

Италия. Серия А. 1-й тур
17 авг, 21:45. Carlo Castellani (Эмполи)
Эмполи
0:0
Монца
Футбол
ФК Милан
ФК Торино
3
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«Интер» в стартовом матче серии А сыграл вничью с «Дженоа»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Торино 1 0 1 0 2-2 1
2
 Милан 1 0 1 0 2-2 1
3
 Интер 1 0 1 0 2-2 1
4
 Дженоа 1 0 1 0 2-2 1
5
 Фиорентина 1 0 1 0 1-1 1
6
 Парма 1 0 1 0 1-1 1
7
 Монца 1 0 1 0 0-0 1
8
 Эмполи 1 0 1 0 0-0 1
9
 Венеция 0 0 0 0 0-0 0
10
 Кальяри 0 0 0 0 0-0 0
11
 Комо 0 0 0 0 0-0 0
12
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
13
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
14
 Наполи 0 0 0 0 0-0 0
15
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
16
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
17
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
18
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
19
 Верона 0 0 0 0 0-0 0
20
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
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38 тур
17.08 19:30
Дженоа – Интер
 2 : 2
17.08 19:30
Парма – Фиорентина
 1 : 1
17.08 21:45
Милан – Торино
 2 : 2
17.08 21:45
Эмполи – Монца
 0 : 0
18.08 19:30
Болонья – Удинезе
 - : -
18.08 19:30
Верона – Наполи
 - : -
18.08 21:45
Кальяри – Рома
 - : -
18.08 21:45
Лацио – Венеция
 - : -
19.08 19:30
Лечче – Аталанта
 - : -
19.08 21:45
Ювентус – Комо
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Интер

 2
Кристиано Бираги

Кристиано Бираги

Фиорентина

 1
Алессандро Вольякко

Алессандро Вольякко

Дженоа

 1
П
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 1
Анж-Йоан Бонни

Анж-Йоан Бонни

Парма

 1
Валентино Лазаро

Валентино Лазаро

Торино

 1
И К Ж
Марин Понграчич

Марин Понграчич

Фиорентина

 1 0 0
Кристьян Асллани

Кристьян Асллани

Интер

 1 0 1
Ботонд Балог

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Парма

 1 0 1
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