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Сегодня, 17:46

«Милан» подписал Фофана из «Монако»

Сергей Разин
корреспондент
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Юссуф Фофана.
Фото ФК «Милан»

Полузащитник «Монако» Юссуф Фофана подписал контракт с «Миланом», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 25-летним французом рассчитано до лета 2028 года. Игрок будет выступать под 29-м номером.

В минувшем сезоне Фофана провел 35 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

ФК Милан
ФК Монако
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Чемпионат Италии — 1-й тур: расписание и результаты матчей
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 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
15
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
16
 Кальяри 0 0 0 0 0-0 0
17
 Эмполи 0 0 0 0 0-0 0
18
 Парма 0 0 0 0 0-0 0
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 - : -
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 - : -
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 - : -
18.08 19:30
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 - : -
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Кальяри – Рома
 - : -
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 - : -
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