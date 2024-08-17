«Милан» подписал Фофана из «Монако»

Полузащитник «Монако» Юссуф Фофана подписал контракт с «Миланом», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 25-летним французом рассчитано до лета 2028 года. Игрок будет выступать под 29-м номером.

В минувшем сезоне Фофана провел 35 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.