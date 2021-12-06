Шевченко: «Было сложно выставить стартовый состав на матч с «Ювентусом»

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко подвел итоги матча 16-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса» (0:2).

«Честно говоря, сегодня было сложно просто выставить стартовый состав. Мы старались остаться в игре и делали это до 80-й минуты. Команда очень много работала, приходилось менять позиции, ставить игроков на разные роли. Да, мы не создавали голевых моментов, но у нас было несколько попыток, особенно во второй половине.

В настоящий момент травмированные создают для нас огромные проблемы, поэтому мы надеемся поскорее вернуть их и повысить наш уровень. Мы знали, что это будет сложный матч еще до этих травм, но мы должны верить, объединиться и помочь друг другу», — приводит слова Шевченко DAZN.

«Ювентус» набрал 27 очков и поднялся на пятое место. У «Дженоа» 10 очков и 18-я позиция.