Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Шевченко: «Было сложно выставить стартовый состав на матч с «Ювентусом»

03:46
Теги:

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко подвел итоги матча 16-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса» (0:2).

«Честно говоря, сегодня было сложно просто выставить стартовый состав. Мы старались остаться в игре и делали это до 80-й минуты. Команда очень много работала, приходилось менять позиции, ставить игроков на разные роли. Да, мы не создавали голевых моментов, но у нас было несколько попыток, особенно во второй половине.

В настоящий момент травмированные создают для нас огромные проблемы, поэтому мы надеемся поскорее вернуть их и повысить наш уровень. Мы знали, что это будет сложный матч еще до этих травм, но мы должны верить, объединиться и помочь друг другу», — приводит слова Шевченко DAZN.

«Ювентус» набрал 27 очков и поднялся на пятое место. У «Дженоа» 10 очков и 18-я позиция.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
«Не хочу, чтобы мой ребенок закончил карьеру в 15 лет, как часто происходит у одного штаба». Рудковская ответила Тарасовой
Метеорологи рассказали о причинах аномально холодной зимы
0