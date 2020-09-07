Доннарума требует увеличение зарплаты в «Милане» почти в два раза

Вратарь Джанлуиджи Доннарумма продолжает переговоры с «Миланом» о продлении контракта, сообщает Corriere della Sera.

21-летний голкипер затребовал у клуба зарплату в размере 10 миллионов евро за сезон. Эта сумма почти в два раза превышает нынешний оклад футболиста, который составляет 6 миллионов евро в год.

При этом «Милан» не планировал увеличивать зарплату Доннаруммы, а хотел включить в контракт пункт с различными бонусами.

Контракт между сторонами истекает летом 2021 года. Через четыре месяца Доннарумма сможет вести переговоры с другими клубами о переходе на правах свободного агента.

В минувшем сезоне Доннарумма провел 39 матчей во всех турнирах за «россонери» и пропустил 45 голов.