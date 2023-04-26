Аллегри — о матче «Ювентуса» с «Интером»: «Нас ждет невероятное зрелище»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал об ожиданиях ответной полуфинальной игры Кубка Италии против «Интера».

«Интер» против «Ювентуса» — это всегда отличный матч. Обе команды рассчитывают выйти в финал, нас ждет невероятное зрелище. Мы сделаем все, чтобы достичь нашей цели.

Нам нужно спокойно готовиться, но с желанием, чтобы выйти в финал. Если мы справимся со своей задачей и удача будет на нашей стороне, то победа останется за нами", — цитирует Football Italia Аллегри.

Первый матч команд завершился со счетом 1:1. Встреча состоится сегодня, 26 апреля, в Милане. Начало — в 22.00 мск.