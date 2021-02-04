Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Дибала может вернуться в состав «Ювентуса» в матче с «Ромой»

12:48
Теги:

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может вернуться в состав команды в матче 21-го тура чемпионата Италии против «Ромы», сообщает 4 февраля Football Italia.

По информации источника, 27-летний аргентинец вернулся к тренировкам в общей группе и готовится к матчу против римлян.

В сезоне-2020/21 Дибала провел 16 матчей за «Ювентус», на его счету 3 гола и 2 результативных передачи. Форвард не выходил на поле с 10 января из-за травмы левого колена.

Дополнительная информация:

https://www.football-italia.net/165875/dybala-pushes-return-against-roma

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир