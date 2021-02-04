Защитник «Фиорентины» оценил удар Кокорина

Защитник «Фиорентины» Кристиана Бираги накануне матча 21-го тура серии А против «Интера» в интервью La Gazzetta dello Sport рассказал о российском новичке «фиалок» Александре Кокорине.

«У Кокорина удар очень хорошего футболиста. Видно, что Александр старается, но ему еще нужно время, чтобы адаптироваться», — заявил Бираги.

Матч «Фиорентина» — «Интер» состоится завтра, 5 февраля. На данный момент «фиалки» занимают 12-е место в серии А с 22 очками, миланцы идут вторыми (44 очка).

29-летний Кокорин перешел в итальянский клуб в зимнее трансферное окно из «Спартака» и пока не сыграл ни одного матча.