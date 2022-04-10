Де Лигт прокомментировал игру «Ювентуса» против «Кальяри»

Полузащитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт оценил игру с «Кальяри» в 32-м туре серии А (2:1).

«Не очень хорошо начали матч, пропустили. Наверное, мы были слишком уставшими, поэтому сразу позволили сопернику создать преимущество. Теперь у нас будет одна игра в неделю, но это не отменяет того факта, что мы должны упорно тренироваться, чтобы выиграть. Мы заслужили победу над «Кальяри», — цитирует де Лигта Football Italia.

После 32 туров серии А «Ювентус» располагается на 4-м месте турнирной таблице, набрав 62 очка. 16 апреля команда проведет матч с «Болоньей». Начало — в 19.30 мск.