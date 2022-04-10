«Кальяри» — «Ювентус»: видеообзор матча чемпионата Италии

«Ювентус» обыграл «Кальяри» в матче 32-го тура чемпионата Италии — 2:1. Игра прошла на «Сардиния Арена».

На 10-й минуте Жоау Педру открыл счет. В конце первой половины Маттейс де Лигт забил за туринцев. Победный гол на счету Душана Влаховича.

«Ювентус» идет на четвертом месте в серии А, а «Кальяри» располагается на 17-й строчке.