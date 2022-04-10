Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал, почему нападающий Пауло Дибала летом покинет команду.

«Любовная история Пауло с «Ювентусом» заканчивается, потому что все романы начинаются и заканчиваются. Это происходит между мужчинами и женщинами, между командами и тренерами, между командами и игроками. Он сделал свой выбор, это жизнь. Пауло отдаст все, что возможно в оставшихся матчах команды, — цитирует Аллегри La Gazzetta Dello Sport.

Ранее стало известно, что Дибала покинет «Ювентус» по окончании сезона на правах свободного агента после истечения срока контракта.

В текущем сезоне форвард сыграл 30 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.