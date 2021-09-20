Пиоли о ничьей с «Ювентусом»: «Милан» пропустил гол, в котором допустил слишком много наивных ошибок»
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги матча 4-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса» (1:1).
«Мы приехали сюда, чтобы выиграть. «Ювентус» играл лучше в первые 20 минут, они были более решительными, но мы продолжали играть и показали себя гораздо лучше к концу игры, имея шансы на победу. Мы пропустили гол, в котором допустили слишком много наивных ошибок. Как всегда, «Милану» хватило желания, характера и решимости, поэтому мы продолжали биться за победу на протяжении всего матча», — приводит слова Пиоли DAZN.
«Ювентус» набрал два очка и занимает 18-е место, находясь в зоне вылета. У «Милана» десять очков и вторая позиция.
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