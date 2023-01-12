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Сегодня, 14:06

Даниэле Дайно раскритиковал игру де Кетеларе в «Милане»

Виктория Кравченко
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Бывший футболист «Милана» Даниэле Дайно обеспокоен тем, что Шарль де Кетеларе пока приносит мало пользы команде на поле.

«Вроде играть в футбол он умеет, мне кажется, проблемы носят ментальный характер. Молодой футболист должен расти, нужно время, конечно, но и прогресс должен быть видимым, а этого не происходит. Это ведь не «темная лошадка», за него заплатили много денег, и он должен уже быть готов и что-то показывать», — цитирует слова Дайно pianetamilan.it.

Бельгиец перешел в «Милан» минувшим летом за 30 миллионов евро. В этом сезоне он отметился 1 ассистом в 13 матчах серии А.

ФК Милан
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2
 Ювентус 17 11 4 2 26-7 37
3
 Милан 17 11 4 2 33-18 37
4
 Интер 17 11 1 5 37-24 34
5
 Лацио 17 9 4 4 29-15 31
6
 Рома 17 9 4 4 21-16 31
7
 Аталанта 17 9 4 4 26-18 31
8
 Удинезе 17 6 7 4 25-19 25
9
 Фиорентина 17 6 5 6 21-22 23
10
 Торино 17 6 5 6 18-19 23
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 Болонья 17 5 4 8 21-28 19
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 Лечче 17 4 7 6 16-18 19
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 Эмполи 17 4 7 6 15-22 19
14
 Салернитана 17 4 6 7 21-27 18
15
 Монца 17 5 3 9 19-25 18
16
 Сассуоло 17 4 4 9 17-26 16
17
 Специя 17 3 6 8 16-28 15
18
 Сампдория 17 2 3 12 8-30 9
19
 Кремонезе 17 0 7 10 11-29 7
20
 Верона 17 2 3 12 15-30 9
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13.01 22:45
Наполи – Ювентус
 - : -
14.01 17:00
Кремонезе – Монца
 - : -
14.01 20:00
Лечче – Милан
 - : -
14.01 22:45
Интер – Верона
 - : -
15.01 14:30
Сассуоло – Лацио
 - : -
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Торино – Специя
 - : -
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Удинезе – Болонья
 - : -
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Аталанта – Салернитана
 - : -
15.01 22:45
Рома – Фиорентина
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 7 1 2
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