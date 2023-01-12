Даниэле Дайно раскритиковал игру де Кетеларе в «Милане»

Бывший футболист «Милана» Даниэле Дайно обеспокоен тем, что Шарль де Кетеларе пока приносит мало пользы команде на поле.

«Вроде играть в футбол он умеет, мне кажется, проблемы носят ментальный характер. Молодой футболист должен расти, нужно время, конечно, но и прогресс должен быть видимым, а этого не происходит. Это ведь не «темная лошадка», за него заплатили много денег, и он должен уже быть готов и что-то показывать», — цитирует слова Дайно pianetamilan.it.