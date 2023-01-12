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Сегодня, 12:43

«Торино» готов заплатить 1 миллион евро за аренду Шомуродова

Георгий Кудинов
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Как стало известно «СЭ», «Торино» сделал официальный запрос «Роме» по аренде Элдора Шомуродова до конца текущего сезона.

Туринский клуб готов заплатить 1 миллион евро за аренду без обязательного права выкупа. «Рома» готова расстаться с игроком, но заинтересована в аренде с обязательным правом выкупа в 12 миллионов евро.

27-летний Шомуродов выступает за клуб из Рима с августа 2021 года. В текущем сезоне он провел в составе «Ромы» 8 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 7 миллионов евро.

Элдор Шомуродов
ФК Рома
ФК Торино
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2
 Ювентус 17 11 4 2 26-7 37
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 Милан 17 11 4 2 33-18 37
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 Интер 17 11 1 5 37-24 34
5
 Лацио 17 9 4 4 29-15 31
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 Рома 17 9 4 4 21-16 31
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 Аталанта 17 9 4 4 26-18 31
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 Удинезе 17 6 7 4 25-19 25
9
 Фиорентина 17 6 5 6 21-22 23
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 Торино 17 6 5 6 18-19 23
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 Болонья 17 5 4 8 21-28 19
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 Лечче 17 4 7 6 16-18 19
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 Салернитана 17 4 6 7 21-27 18
15
 Монца 17 5 3 9 19-25 18
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 Специя 17 3 6 8 16-28 15
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 Сампдория 17 2 3 12 8-30 9
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 Кремонезе 17 0 7 10 11-29 7
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 Верона 17 2 3 12 15-30 9
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Наполи – Ювентус
 - : -
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Интер – Верона
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