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Сегодня, 18:18

Черышев может продолжить карьеру в «Леванте». Клуб начал переговоры

Виталий Косик
Корреспондент
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Российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев может продолжить карьеру в «Леванте», сообщает Estadio Deportivo.

По информации издания, испанская команда уже начала вести переговоры с игроком.

Ранее исполнительный директор «Венеции» Александер Мента заявил, «Венеция» готова расстаться с игроком летом из-за высокой зарплаты.

29 июня «СЭ» сообщил, что Черышев может покинуть «Венецию» в летнее трансферное окно. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до лета 2024 года.

В сезоне-2022/23 россиянин провел 24 матча за «Венецию», забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.

Источник: Estadio Deportivo
Денис Черышев
Футбол
ФК Венеция
ФК Леванте
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 38 28 6 4 77-28 90
2
 Лацио 38 22 8 8 60-30 74
3
 Интер 38 23 3 12 71-42 72
4
 Милан 38 20 10 8 64-43 70
5
 Аталанта 38 19 7 12 66-48 64
6
 Рома 38 18 9 11 50-38 63
7
 Ювентус 38 22 6 10 56-33 62
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 Фиорентина 38 15 11 12 53-43 56
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 Болонья 38 14 12 12 53-49 54
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 Торино 38 14 11 13 42-41 53
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 Монца 38 14 10 14 48-52 52
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 Удинезе 38 11 13 14 47-48 46
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 Сассуоло 38 12 9 17 47-61 45
14
 Эмполи 38 10 13 15 37-49 43
15
 Салернитана 38 9 15 14 48-62 42
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 Лечче 38 8 12 18 33-46 36
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 Верона 38 7 10 21 31-59 31
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 Специя 38 6 13 19 31-62 31
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