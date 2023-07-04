Черышев может продолжить карьеру в «Леванте». Клуб начал переговоры

Российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев может продолжить карьеру в «Леванте», сообщает Estadio Deportivo.

По информации издания, испанская команда уже начала вести переговоры с игроком.

Ранее исполнительный директор «Венеции» Александер Мента заявил, «Венеция» готова расстаться с игроком летом из-за высокой зарплаты.

29 июня «СЭ» сообщил, что Черышев может покинуть «Венецию» в летнее трансферное окно. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до лета 2024 года.

В сезоне-2022/23 россиянин провел 24 матча за «Венецию», забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.