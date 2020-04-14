«Челси» возобновил интерес к Мертенсу

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс может сменить летом клубную прописку. «Челси» возобновил интерес к 32-летнему бельгийцу после того, как он отказался в очередной раз продлевать контракт с неаполитанцами, который заканчивается уже в июле, сообщает La Gazzetta dello Sport.

В подписании Мертенса лично заинтересован главный тренер «синих» Фрэнк Лэмпард.

32-летний Дрис Мертенс в текущем сезоне провел 29 матчей за «Наполи» и забил 12 мячей при шести голевых передачах.