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Сегодня, 14:20

Бывшего тренера «Спартака» критикуют в Италии

Георгий Кудинов
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Паоло Ваноли.
Фото Global Look Press

Бывший главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли ярко стартовал в серии А во главе «Торино» и одно время даже вывел команду в лидеры.

Однако воскресное домашнее поражение (0:1) от «Фиорентины» в 11-м туре серии А отбросило гранатовых на 10-е место. Это шестое поражение «Торино» в семи последних встречах, включая Кубок Италии, а Ваноли получил низкие оценки от СМИ и порцию критики:

Corriere dello Sport — 5,0.

Tuttosport — 5,5.

Gazzetta dello Sport — 5,5.

В субботу, 9 ноября, «Торино» ждет дерби против «Ювентуса» на поле соперника.

Футбол
ФК Торино
Паоло Ваноли
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 Интер 11 7 3 1 25-13 24
3
 Аталанта 11 7 1 3 29-14 22
4
 Фиорентина 11 6 4 1 22-9 22
5
 Ювентус 11 5 6 0 19-7 21
6
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7
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9
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10
 Торино 11 4 2 5 15-16 14
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 Монца 11 1 5 5 10-14 8
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