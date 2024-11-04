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Сегодня, 14:05

Кварацхелия провалился против «Аталанты»

Георгий Кудинов
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В воскресенье, 3 ноября, в 11-м туре серии А «Наполи» сенсационно уступил дома «Аталанте» — 0:3.

Перед началом игры Хвиче Кварацхелии вручили специальный диплом за 100 матчей, которые он провел до этого за «Наполи». Но если его предыдущий, против «Милана», получился успешным (победа 2:0 и забитый гол), то на этот раз грузин провалился, как и вся команда.

Все три итальянские спортивные СМИ поставили ему одну из самых низких оценок в команде- 5,0.

La Gazzetta dello Sport: «Именно в ворота «Аталанты» он забил свой самый красивый гол в чемпионском сезоне. На этот раз его словно не было на поле».

Corriere dello Sport: «13 раз терял мяч и проиграл дуэль Джимсити. Почти не был заметен. Не смог выбраться из-под прессинга, не помогал обороне».

Tuttosport: «От него всегда ждут чего-то особенного. Однако его почти не было видно на поле, никак не повлиял на игру «Наполи».

«Наполи» остался на первом месте с 25 очками. Но теперь неаполитанцев отделяет от ««Интера» всего 1, а в воскресенье, 10 ноября, эти клубы сыграют между собой на «Сан-Сиро».

Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 11 8 1 2 18-8 25
2
 Интер 11 7 3 1 25-13 24
3
 Аталанта 11 7 1 3 29-14 22
4
 Фиорентина 11 6 4 1 22-9 22
5
 Ювентус 11 5 6 0 19-7 21
6
 Лацио 10 6 1 3 22-13 19
7
 Милан 10 5 2 3 17-11 17
8
 Удинезе 11 5 1 5 14-16 16
9
 Болонья 10 3 6 1 12-11 15
10
 Торино 11 4 2 5 15-16 14
11
 Рома 11 3 4 4 12-14 13
12
 Верона 11 4 0 7 16-24 12
13
 Эмполи 10 2 5 3 7-9 11
14
 Кальяри 10 2 3 5 8-17 9
15
 Комо 10 2 3 5 12-21 9
16
 Парма 10 1 6 3 14-16 9
17
 Монца 11 1 5 5 10-14 8
18
 Венеция 11 2 2 7 10-19 8
19
 Лечче 11 2 2 7 4-20 8
20
 Дженоа 10 1 3 6 7-21 6
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38 тур
2.11 17:00
Болонья – Лечче
 1 : 0
2.11 20:00
Удинезе – Ювентус
 0 : 2
2.11 22:45
Монца – Милан
 0 : 1
3.11 14:30
Наполи – Аталанта
 0 : 3
3.11 17:00
Торино – Фиорентина
 0 : 1
3.11 20:00
Верона – Рома
 3 : 2
3.11 22:45
Интер – Венеция
 1 : 0
4.11 20:30
Эмполи – Комо
 - : -
4.11 20:30
Парма – Дженоа
 - : -
4.11 22:45
Лацио – Кальяри
 - : -
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Аталанта

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Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 7
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Адемола Лукман

Аталанта

 6
П
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Нуну Тавареш

Лацио

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Рафаэл Леау

Милан

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Джексон Чачуа

Верона

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Болонья

 7 1 2
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