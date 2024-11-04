«Дженоа» победил «Парму», «Эмполи» обыграл «Комо»
«Дженоа» на выезде обыграл «Парму» в матче 11-го тура серии А — 1:0.
У генуэзцев гол на 80-й минуте забил Андреа Пинамонти.
«Дженоа» набрал 9 очков и занимает 17-е место в таблице чемпионате Италии, «Парма» с 9 очками — на 15-й строчке.
«Эмполи» дома был сильнее «Комо» — 1:0. Гол на 47-й минуте забил Пьетро Пеллегри.
«Эмполи» с 14 очками занимает 11-е место, «Комо» с 9 очками — на 16-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|11
|8
|1
|2
|18-8
|25
|
2
|Интер
|11
|7
|3
|1
|25-13
|24
|
3
|Аталанта
|11
|7
|1
|3
|29-14
|22
|
4
|Фиорентина
|11
|6
|4
|1
|22-9
|22
|
5
|Ювентус
|11
|5
|6
|0
|19-7
|21
|
6
|Лацио
|10
|6
|1
|3
|22-13
|19
|
7
|Милан
|10
|5
|2
|3
|17-11
|17
|
8
|Удинезе
|11
|5
|1
|5
|14-16
|16
|
9
|Болонья
|10
|3
|6
|1
|12-11
|15
|
10
|Торино
|11
|4
|2
|5
|15-16
|14
|
11
|Эмполи
|11
|3
|5
|3
|8-9
|14
|
12
|Рома
|11
|3
|4
|4
|12-14
|13
|
13
|Верона
|11
|4
|0
|7
|16-24
|12
|
14
|Кальяри
|10
|2
|3
|5
|8-17
|9
|
15
|Дженоа
|11
|2
|3
|6
|8-21
|9
|
16
|Комо
|11
|2
|3
|6
|12-22
|9
|
17
|Парма
|11
|1
|6
|4
|14-17
|9
|
18
|Монца
|11
|1
|5
|5
|10-14
|8
|
19
|Венеция
|11
|2
|2
|7
|10-19
|8
|
20
|Лечче
|11
|2
|2
|7
|4-20
|8
Результаты / календарь
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38 тур
|2.11
|17:00
|
Болонья – Лечче
|1 : 0
|2.11
|20:00
|
Удинезе – Ювентус
|0 : 2
|2.11
|22:45
|
Монца – Милан
|0 : 1
|3.11
|14:30
|
Наполи – Аталанта
|0 : 3
|3.11
|17:00
|
Торино – Фиорентина
|0 : 1
|3.11
|20:00
|
Верона – Рома
|3 : 2
|3.11
|22:45
|
Интер – Венеция
|1 : 0
|4.11
|20:30
|
Эмполи – Комо
|1 : 0
|4.11
|20:30
|
Парма – Дженоа
|0 : 1
|4.11
|22:45
|
Лацио – Кальяри
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|11
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|7
|
|
Адемола Лукман
Аталанта
|6
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|8
|
|
Ромелу Лукаку
Наполи
|4
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Джексон Чачуа
Верона
|10
|1
|4
|
|
Джон Лукуми
Болонья
|7
|1
|2
|
|
Павел Давидович
Верона
|5
|1
|1
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