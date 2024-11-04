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«Дженоа» победил «Парму», «Эмполи» обыграл «Комо»

Руслан Минаев
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«Дженоа» на выезде обыграл «Парму» в матче 11-го тура серии А — 1:0.

У генуэзцев гол на 80-й минуте забил Андреа Пинамонти.

«Дженоа» набрал 9 очков и занимает 17-е место в таблице чемпионате Италии, «Парма» с 9 очками — на 15-й строчке.

Италия. Серия А. 11-й тур
04 нояб, 20:30. Ennio Tardini (Парма)
Парма
0:1
Дженоа

«Эмполи» дома был сильнее «Комо» — 1:0. Гол на 47-й минуте забил Пьетро Пеллегри.

«Эмполи» с 14 очками занимает 11-е место, «Комо» с 9 очками — на 16-й строчке.

Италия. Серия А. 11-й тур
04 нояб, 20:30. Carlo Castellani (Эмполи)
Эмполи
1:0
Комо

ФК Дженоа
ФК Комо
ФК Парма
ФК Эмполи
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Бывшего тренера «Спартака» критикуют в Италии
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 11 8 1 2 18-8 25
2
 Интер 11 7 3 1 25-13 24
3
 Аталанта 11 7 1 3 29-14 22
4
 Фиорентина 11 6 4 1 22-9 22
5
 Ювентус 11 5 6 0 19-7 21
6
 Лацио 10 6 1 3 22-13 19
7
 Милан 10 5 2 3 17-11 17
8
 Удинезе 11 5 1 5 14-16 16
9
 Болонья 10 3 6 1 12-11 15
10
 Торино 11 4 2 5 15-16 14
11
 Эмполи 11 3 5 3 8-9 14
12
 Рома 11 3 4 4 12-14 13
13
 Верона 11 4 0 7 16-24 12
14
 Кальяри 10 2 3 5 8-17 9
15
 Дженоа 11 2 3 6 8-21 9
16
 Комо 11 2 3 6 12-22 9
17
 Парма 11 1 6 4 14-17 9
18
 Монца 11 1 5 5 10-14 8
19
 Венеция 11 2 2 7 10-19 8
20
 Лечче 11 2 2 7 4-20 8
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2.11 17:00
Болонья – Лечче
 1 : 0
2.11 20:00
Удинезе – Ювентус
 0 : 2
2.11 22:45
Монца – Милан
 0 : 1
3.11 14:30
Наполи – Аталанта
 0 : 3
3.11 17:00
Торино – Фиорентина
 0 : 1
3.11 20:00
Верона – Рома
 3 : 2
3.11 22:45
Интер – Венеция
 1 : 0
4.11 20:30
Эмполи – Комо
 1 : 0
4.11 20:30
Парма – Дженоа
 0 : 1
4.11 22:45
Лацио – Кальяри
 - : -
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Маркус Тюрам

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Интер

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Рафаэл Леау

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