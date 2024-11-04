«Дженоа» победил «Парму», «Эмполи» обыграл «Комо»

«Дженоа» на выезде обыграл «Парму» в матче 11-го тура серии А — 1:0.

У генуэзцев гол на 80-й минуте забил Андреа Пинамонти.

«Дженоа» набрал 9 очков и занимает 17-е место в таблице чемпионате Италии, «Парма» с 9 очками — на 15-й строчке.

«Эмполи» дома был сильнее «Комо» — 1:0. Гол на 47-й минуте забил Пьетро Пеллегри.

«Эмполи» с 14 очками занимает 11-е место, «Комо» с 9 очками — на 16-й строчке.