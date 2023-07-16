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Сегодня, 16:17

«Ювентус» близок к подписанию Лукаку

Виктория Кравченко
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Новым клубом нападающего Ромелу Лукаку может стать «Ювентус», сообщает Corriere dello Sport. Туринский клуб договорился с игроком о трехлетнем контракте с зарплатой в 8 миллионов евро за сезон.

По данным источника, у «Юве» есть соглашение с «Челси» о трансфере Лукаку за 40 миллионов евро с учетом бонусов. Клуб работает над переходом бельгийца с марта 2023 года.

В минувшем сезоне Лукаку выступал за «Интер» на правах аренды. Миланцы хотели сохранить игрока, но им это не удалось.

Ромелу Лукаку
ФК Ювентус
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