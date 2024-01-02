Бонуччи может перейти в «Дженоа»

Защитник «Униона» Леонардо Бонуччи может вернуться в чемпионат Италии, сообщает Николо Скира.

По данным источника, интерес к 36-летнему игроку проявляет «Дженоа». Сам Бонуччи хочет вернуться на родину, чтобы быть на виду у тренерского штаба сборной Италии. Он планирует попасть в заявку команды на Евро-2024.

В текущем сезоне итальянец сыграл десять матчей в бундеслиге и забил один мяч. «Дженоа» на данный момент идет на 12-м месте в серии А.