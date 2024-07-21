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Сегодня, 09:38

«Болонья» подпишет Даллингу из «Тулузы»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Тулузы» Тейс Даллинга продолжит карьеру в Италии, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, на 23-летнего голландца претендует «Болонья». Итальянский клуб заплатит за игрока 12 миллионов евро плюс бонусы.

В минувшем сезоне Даллинга провел 44 матча, в которых забил 19 голов и сделал 5 результативных передач.

ФК Болонья
ФК Тулуза
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