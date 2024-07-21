В «Интере» оценили шансы «Наполи» на победу в серии А с Конте
Президент «Интера» Джузеппе Маротта поделился мнением о новом тренере «Наполи» Антонио Конте.
«Конте — лидер. И для итальянского чемпионата такие специалисты во благо. Уверен в том, что «Наполи» будет сражаться за чемпионский титул под его началом», — цитирует слова Маротты pianetamilan.it.
В минувшем сезоне «Интер» стал чемпионом Италии. В первом туре сезона-2024/25 миланцы 18 августа встретятся с «Дженоа».
«Наполи» объявил о подписании контракта с Конте 5 июня. Соглашение рассчитано на три сезона. Новый сезон в серии А стартует 18 августа и завершится 25 мая.
Положение команд
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Интер
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|0
|0-0
|0
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2
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Парма
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Комо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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38 тур
|17.08
|19:30
|
Дженоа – Интер
|- : -
|17.08
|19:30
|
Парма – Фиорентина
|- : -
|17.08
|21:45
|
Милан – Торино
|- : -
|17.08
|21:45
|
Эмполи – Монца
|- : -
|18.08
|19:30
|
Болонья – Удинезе
|- : -
|18.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|18.08
|21:45
|
Кальяри – Рома
|- : -
|18.08
|21:45
|
Лацио – Венеция
|- : -
|19.08
|19:30
|
Лечче – Аталанта
|- : -
|19.08
|21:45
|
Ювентус – Комо
|- : -
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