Капелло считает, что полузащитник Самарджич нужен «Милану»
Бывший главный тренер «Милана» Фабио Капелло считает, что в команду нужно пригласить полузащитника Лазара Самарджича, который играет за «Удинезе».
«Если «Милан» хочет подтянуться к «Интеру», то Самарджич нужен. Он талантлив, хотя чуть нестабилен», — цитирует Капелло pianetamilan.it.
Сообщалось, что сам футболист готов перейти в «Милан».
Контракт 22-летнего игрока с «Удинезе» рассчитан до лета 2026 года. Его трансферная стоимость — 20 миллионов евро.
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2
|Милан
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|0-0
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3
|Ювентус
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|0-0
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4
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
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5
|Болонья
|0
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|0-0
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6
|Рома
|0
|0
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|0
|0-0
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7
|Лацио
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Фиорентина
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|0
|0
|0-0
|0
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9
|Торино
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|0
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|0-0
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10
|Наполи
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|0
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|0-0
|0
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11
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Монца
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|0
|0
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|0-0
|0
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13
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Парма
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Комо
|0
|0
|0
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|0-0
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20
|Венеция
|0
|0
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|0
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38 тур
|17.08
|19:30
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Дженоа – Интер
|- : -
|17.08
|19:30
|
Парма – Фиорентина
|- : -
|17.08
|21:45
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Милан – Торино
|- : -
|17.08
|21:45
|
Эмполи – Монца
|- : -
|18.08
|19:30
|
Болонья – Удинезе
|- : -
|18.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|18.08
|21:45
|
Кальяри – Рома
|- : -
|18.08
|21:45
|
Лацио – Венеция
|- : -
|19.08
|19:30
|
Лечче – Аталанта
|- : -
|19.08
|21:45
|
Ювентус – Комо
|- : -
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