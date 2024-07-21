Капелло считает, что полузащитник Самарджич нужен «Милану»

Бывший главный тренер «Милана» Фабио Капелло считает, что в команду нужно пригласить полузащитника Лазара Самарджича, который играет за «Удинезе».

«Если «Милан» хочет подтянуться к «Интеру», то Самарджич нужен. Он талантлив, хотя чуть нестабилен», — цитирует Капелло pianetamilan.it.

Сообщалось, что сам футболист готов перейти в «Милан».

Контракт 22-летнего игрока с «Удинезе» рассчитан до лета 2026 года. Его трансферная стоимость — 20 миллионов евро.