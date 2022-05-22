В «Аталанте» не собираются увольнять Гасперини

Исполнительный директор Аталанты Лука Перкасси подвел итоги выступления команды в минувшем сезоне.

«Мы на 100 процентов продолжим сотрудничество с Гасперини. Сначала мы должны сосредоточиться на простых вещах и помнить девиз, который мой отец всегда твердит перед началом нового сезона: прежде всего набрать 40 очков, чтобы обеспечить безопасность в серии А. После этого все результаты положительные», — приводит слова Перкасси DAZN.

По итогам сезона «Аталанта» впервые при Джан Пьеро Гасперини не смогла пробиться в еврокубки, заняв восьмое место в серии А.