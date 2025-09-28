Футбол
28 сентября, 10:07

Белотти может выбыть на долгий срок из-за травмы в матче с «Интером»

Павел Лопатко

Главный тренер «Кальяри» Фабио Писачане сообщил, что нападающий Андреа Белотти мог получить тяжелую травму в матче седьмого тура серии А с «Интером» (0:2). Его заменили на 44-й минуте.

«Мы очень надеемся, что это не то, о чем мы думаем, потому что он сказал, что услышал треск в колене. Мы должны попытаться думать позитивно прямо сейчас и дождаться результатов теста», — сказал Пизакане на пресс-конференции.

31-летний итальянец Белотти перешел в «Кальяри» из «Комо» в сентябре 2025 года. В трех матчах сезона-2025/26 он забил два гола.

Андреа Белотти
ФК Кальяри
