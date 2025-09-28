Белотти может выбыть на долгий срок из-за травмы в матче с «Интером»
Главный тренер «Кальяри» Фабио Писачане сообщил, что нападающий Андреа Белотти мог получить тяжелую травму в матче седьмого тура серии А с «Интером» (0:2). Его заменили на 44-й минуте.
«Мы очень надеемся, что это не то, о чем мы думаем, потому что он сказал, что услышал треск в колене. Мы должны попытаться думать позитивно прямо сейчас и дождаться результатов теста», — сказал Пизакане на пресс-конференции.
31-летний итальянец Белотти перешел в «Кальяри» из «Комо» в сентябре 2025 года. В трех матчах сезона-2025/26 он забил два гола.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
|
2
|Рома
|5
|4
|0
|1
|5-1
|12
|
3
|Наполи
|5
|4
|0
|1
|10-5
|12
|
4
|Ювентус
|5
|3
|2
|0
|9-5
|11
|
5
|Интер
|5
|3
|0
|2
|13-7
|9
|
6
|Аталанта
|5
|2
|3
|0
|10-4
|9
|
7
|Кремонезе
|5
|2
|3
|0
|6-4
|9
|
8
|Комо
|5
|2
|2
|1
|6-4
|8
|
9
|Кальяри
|5
|2
|1
|2
|5-5
|7
|
10
|Болонья
|5
|2
|1
|2
|5-5
|7
|
11
|Удинезе
|5
|2
|1
|2
|5-8
|7
|
12
|Сассуоло
|5
|2
|0
|3
|7-8
|6
|
13
|Лацио
|5
|2
|0
|3
|7-4
|6
|
14
|Парма
|5
|1
|2
|2
|3-6
|5
|
15
|Торино
|5
|1
|1
|3
|2-10
|4
|
16
|Фиорентина
|5
|0
|3
|2
|3-6
|3
|
17
|Верона
|5
|0
|3
|2
|2-8
|3
|
18
|Дженоа
|5
|0
|2
|3
|2-7
|2
|
19
|Лечче
|5
|0
|2
|3
|4-10
|2
|
20
|Пиза
|5
|0
|2
|3
|3-6
|2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|3.10
|21:45
|
Верона – Сассуоло
|- : -
|4.10
|16:00
|
Лацио – Торино
|- : -
|4.10
|16:00
|
Парма – Лечче
|- : -
|4.10
|19:00
|
Интер – Кремонезе
|- : -
|4.10
|21:45
|
Аталанта – Комо
|- : -
|5.10
|13:30
|
Удинезе – Кальяри
|- : -
|5.10
|16:00
|
Болонья – Пиза
|- : -
|5.10
|16:00
|
Фиорентина – Рома
|- : -
|5.10
|19:00
|
Наполи – Дженоа
|- : -
|5.10
|21:45
|
Ювентус – Милан
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Кристиан Пулишич
Милан
|4
|
|
Николас Пас
Комо
|3
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|3
|П
|
|
Валентин Кастельянос
Лацио
|3
|
|
Кенан Йылдыз
Ювентус
|3
|
|
Никола Крстович
Аталанта
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Хакобо Рамон
Комо
|4
|1
|2
|
|
Реда Белаян
Лацио
|3
|1
|1
|
|
Первис Эступиньян
Милан
|5
|1
|1
Новости