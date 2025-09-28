Футбол
28 сентября, 10:52

Киву — об Эспозито: «Он удивляет меня тем, насколько хорошо у него все получается»

Павел Лопатко

Главный тренер «Интера» прокомментировал победу над «Кальяри» (2:0) в матче пятого тура серии А и игру нападающего Франческо Эспозито, который забил свой дебютный гол в чемпионате Италии.

«Кальяри» немного удивил нас сменой тактики, но принципы остались прежними, и мы открыли счет на раннем этапе. Я думаю, что у «Кальяри» самый высокий состав в Европе, поэтому мы уже знали, что они будут опасны в ситуациях без мяча, и постарались прибавить несколько сантиметров в росте нашей команде.

Эспозито? Мы не должны забывать, что ему всего 20 лет, у него впереди все будущее, он просто должен продолжать работать так, как сейчас. У него отличные качества, но также есть реальный потенциал для совершенствования, так что он должен твердо стоять на ногах.

Я признаю, что он удивляет меня тем, насколько хорошо у него все получается, поскольку он играет за команду и знает, как делать определенные вещи, ничего не боится, сохраняет хладнокровие перед воротами, и я рад, что ему удалось забить свой первый гол. Может быть, это поможет ему расслабиться еще больше», — цитирует румынского тренера Sky Sport Italia.

В сезоне-2025/26 20-летний итальянец Эспозито забил 1 гол в 4 матчах.

ФК Интер (Интернационале)
Кристиан Киву
Белотти может выбыть на долгий срок из-за травмы в матче с «Интером»

«Сассуоло» обыграл «Удинезе» в домашнем матче
