«Наполи» обыграл «Лечче» и одержал четвертую победу подряд в серии А

«Наполи» дома победил «Лечче» в матче 9-го тура чемпионата Италии — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Диего Армандо Марадона».

Единственный гол в матче забил защитник Джованни Ди Лоренцо на 73-й минуте. Еще один гол Ди Лоренцо не был засчитан из-за офсайда.

«Наполи» одержал четвертую победу подряд в серии А и занимает первое место с 22 баллами. «Лечче» располагается на 19-й строчке с 5 очками.