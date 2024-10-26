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«Аталанта» разгромила «Верону» в матче серии А

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Аталанта» с крупным счетом обыграла «Верону» в матче 9-го тура чемпионата Испании — 6:1. Встреча прошла на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия».

За клуб из Бергамо дубли оформили Матео Ретеги и Адемола Лукман, еще по голу забили Мартен де Рон и Шарль Де Кетеларе.

Единственный мяч «Вероны» на счету Амина Сарра.

«Аталанта» набрала 16 очков и находится на 4-й строчке в турнирной таблице серии А. «Верона» (9 баллов) занимает 15-е место.

Италия. Серия А. 9-й тур
26 окт, 21:45. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
6:1
Верона

ФК Аталанта
ФК Верона
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Балотелли согласовал все условия контракта с «Дженоа»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 9 7 1 1 16-5 22
2
 Интер 8 5 2 1 17-9 17
3
 Аталанта 9 5 1 3 24-14 16
4
 Ювентус 8 4 4 0 11-1 16
5
 Удинезе 9 5 1 3 12-11 16
6
 Милан 8 4 2 2 16-9 14
7
 Торино 9 4 2 3 15-14 14
8
 Фиорентина 8 3 4 1 15-8 13
9
 Лацио 8 4 1 3 14-12 13
10
 Эмполи 8 2 4 2 6-5 10
11
 Рома 8 2 4 2 8-6 10
12
 Комо 9 2 3 4 11-16 9
13
 Болонья 8 1 6 1 9-11 9
14
 Кальяри 9 2 3 4 8-15 9
15
 Верона 9 3 0 6 13-21 9
16
 Монца 8 1 4 3 8-9 7
17
 Парма 8 1 4 3 11-13 7
18
 Дженоа 8 1 3 4 7-17 6
19
 Лечче 9 1 2 6 3-19 5
20
 Венеция 8 1 1 6 5-14 4
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25.10 19:30
Удинезе – Кальяри
 2 : 0
25.10 21:45
Торино – Комо
 1 : 0
26.10 16:00
Наполи – Лечче
 1 : 0
26.10 19:00
Болонья – Милан
 - : -
26.10 21:45
Аталанта – Верона
 6 : 1
27.10 14:30
Парма – Эмполи
 - : -
27.10 17:00
Лацио – Дженоа
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Матео Ретеги

Матео Ретеги

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Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 7
Кристиан Пулишич

Кристиан Пулишич

Милан

 5
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Нуну Тавареш

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Лацио

 5
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Наполи

 4
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 3
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Джон Лукуми

Джон Лукуми

Болонья

 5 1 2
Павел Давидович

Павел Давидович

Верона

 5 1 1
Войо Кулибали

Войо Кулибали

Парма

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