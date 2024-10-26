«Аталанта» разгромила «Верону» в матче серии А

«Аталанта» с крупным счетом обыграла «Верону» в матче 9-го тура чемпионата Испании — 6:1. Встреча прошла на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия».

За клуб из Бергамо дубли оформили Матео Ретеги и Адемола Лукман, еще по голу забили Мартен де Рон и Шарль Де Кетеларе.

Единственный мяч «Вероны» на счету Амина Сарра.

«Аталанта» набрала 16 очков и находится на 4-й строчке в турнирной таблице серии А. «Верона» (9 баллов) занимает 15-е место.