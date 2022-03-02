«Аякс» требует от «Ювентуса» 35 миллионов евро за Гравенберха

«Ювентус» интересуется полузащитником «Аякса» Райаном Гравенберхом, сообщает Calciomercato.

По информации источника, клуб из Нидерландов готов расстаться с 19-летним футболистом за 35 миллионов евро. Сообщается, что «Ювентус» намерен подписать игрока в летнее трансферное окно.

В сезоне-2021/22 Гравенберх провел 32 матча за «Аякс», на его счету 1 гол и 4 результативных передачи.