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Сегодня, 21:59

«Аякс» требует от «Ювентуса» 35 миллионов евро за Гравенберха

Иван Торопцев
Корреспондент

«Ювентус» интересуется полузащитником «Аякса» Райаном Гравенберхом, сообщает Calciomercato.

По информации источника, клуб из Нидерландов готов расстаться с 19-летним футболистом за 35 миллионов евро. Сообщается, что «Ювентус» намерен подписать игрока в летнее трансферное окно.

В сезоне-2021/22 Гравенберх провел 32 матча за «Аякс», на его счету 1 гол и 4 результативных передачи.

Источник: https://www.calciomercato.com/news/juve-pronto-l-assalto-al-crack-gravenberch-tra-mega-valutazione--61107
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6.01 18:30
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6.01 22:45
Ювентус – Наполи
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Чиро Иммобиле

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И К Ж
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 21 1 8
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Специя

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Болонья

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