«Верона» намерена выкупить Джованни Симеоне у «Кальяри»

«Верона» планирует выкупить нападающего Джованни Симеоне у «Кальяри», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, «Верона» готова активировать опцию выкупа 26-летнего аргентинца за 10 миллионов евро. Сообщается, что клуб предложит футболисту контракт до 2026 года.

#Verona are ready to trigger the option to buy to sign Giovanni #Simeone from #Cagliari on a permanent deal for € 10M. For El Cholito contract until 2026. #transfers — Nicol? Schira (@NicoSchira) March 2, 2022

Симеоне перешел в «Верону» на правах аренды в августе 2021 года. В нынешнем сезоне форвард забил 15 голов и отдал 4 результативных передачи в 24 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 17 миллионов евро.

Джованни Симеоне — сын главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне.