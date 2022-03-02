«Фиорентина» — «Ювентус»: Кокорин пропустит игру в Кубке Италии

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорина пропустит игру 1/2 финала Кубка Италии против «Ювентуса». Он не попал даже в число запасных.

Отметим, что ранее футболист был включен в расширенную заявку на встречу.

Александр не выходил на поле с 10 января. Последние матчи команды он пропустил из-за мышечной травмы.

В текущем сезоне на счету Александра Кокорина ни одного результативного действия и одна желтая карточка в шести матчах за «Фиорентину» во всех турнирах. Суммарно на поле российский нападающий провел 121 минуту.