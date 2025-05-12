«Аталанта» победила «Рому» и гарантировала себе третье место в серии А

«Аталанта» дома обыграла «Рому» в матче 36-го тура серии А — 2:1.

У хозяев голы забили Адемола Лукман и Ибрахима Сулемана. У гостей отметился Брайан Кристанте.

«Аталанта» прервала серию «Ромы» без поражений в серии — 14 побед и 5 ничьих.

Бергамаски набрали 71 очко и за два тура до конца сезона гарантировали себе третье место в чемпионате Италии. «Рома» с 63 очками — на 6-й строчке.