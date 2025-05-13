Гасперини: «Проход в Лигу чемпионов — высшее достижение для «Аталанты»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу в матче 36-го тура чемпионата Италии против «Ромы» (2:1).

«Лига чемпионов — это высшее достижение для «Аталанты». Мы уже несколько недель находимся рядом с «Интером» и «Наполи», и это отлично. Сегодня прекрасный вечер. У нас есть две недели, чтобы насладиться этим сезоном и этим достижением. Я думаю, что мы неплохо выступили и в Лиге чемпионов, заняв девятое место», — приводит слова Гасперини журналист Джанлука Ди Марцио.

Бергамаски после победы над «Ромой» гарантировали себе третье место и участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.