«Фиорентина» проиграла «Венеции»

«Фиорентина» на выезде уступила «Венеции» в матче 36-го тура серии А — 1:2.

У гостей гол забил Роландо Мандрагора. У хозяев отметились Фали Канде и Гаэтано Ористанио.

«Фиалки» с 59 очками занимают 9-е место в таблице чемпионата. «Венеция» вышла из зоны вылета — 29 очков и 17-я строчка.