12 мая, 21:38

«Фиорентина» проиграла «Венеции»

Руслан Минаев

«Фиорентина» на выезде уступила «Венеции» в матче 36-го тура серии А — 1:2.

У гостей гол забил Роландо Мандрагора. У хозяев отметились Фали Канде и Гаэтано Ористанио.

«Фиалки» с 59 очками занимают 9-е место в таблице чемпионата. «Венеция» вышла из зоны вылета — 29 очков и 17-я строчка.

Чемпионат Италии. Серия А. 36-й тур.
12 мая, 19:30. Stadio Pierluigi Penzo (Венеция)
Венеция
2:1
Фиорентина

«Аталанта» — «Рома»: онлайн-трансляция матча чемпионата Италии

«Аталанта» победила «Рому» и гарантировала себе третье место в серии А
