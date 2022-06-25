«Андерлехт» близок к аренде форварда «Интера» Эспозито с правом выкупа

«Андерлехт» интересуется нападающим «Интера» Себастьяно Эспозито, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, бельгийский клуб близок к тому, чтобы арендовать 19-летнего итальянца до конца июня 2023 года с правом выкупа.

В сезоне-2021/22 Эспозито выступал за «Базель» на правах аренды, на его счету 7 голов и 9 результативных передач в 34 матчах за швейцарскую команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро.