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Сегодня, 03:27

«Андерлехт» близок к аренде форварда «Интера» Эспозито с правом выкупа

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Андерлехт» интересуется нападающим «Интера» Себастьяно Эспозито, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, бельгийский клуб близок к тому, чтобы арендовать 19-летнего итальянца до конца июня 2023 года с правом выкупа.

В сезоне-2021/22 Эспозито выступал за «Базель» на правах аренды, на его счету 7 голов и 9 результативных передач в 34 матчах за швейцарскую команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро.

Источник: https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1540453829610983424
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 Наполи 38 24 7 7 74-31 79
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 Ювентус 38 20 10 8 57-37 70
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 Лацио 38 18 10 10 77-58 64
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 Кальяри 38 6 12 20 34-68 30
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Торино – Рома
 0 : 3
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Дженоа – Болонья
 0 : 1
21.05 21:45
Аталанта – Эмполи
 0 : 1
21.05 21:45
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21.05 21:45
Фиорентина – Ювентус
 2 : 0
22.05 13:30
Специя – Наполи
 0 : 3
22.05 19:00
Интер – Сампдория
 3 : 0
22.05 19:00
Сассуоло – Милан
 0 : 3
22.05 22:00
Венеция – Кальяри
 0 : 0
22.05 22:00
Салернитана – Удинезе
 0 : 4
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Чиро Иммобиле

Лацио

 27
Душан Влахович

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Ювентус

 24
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

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П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 11
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

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Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

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И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 28 2 5
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 29 1 11
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

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