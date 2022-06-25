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Сегодня, 10:10

Главный тренер «Ювентуса» Аллегри добивается уменьшения алиментов

Карен Саркисян
Корреспондент
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри добивается уменьшения алиментов, сообщает Corriere della Sera.

По информации источника, 54-летнй итальянец выплачивает 10 тысяч евро Клаудии Уги, родившей от него ребенка в 2011 года. Пара рассталась в 2017 году.

В 2021 году тренер обратился в суд Турина с целью добиться двукратного сокращения алиментов до пяти тысяч евро. Аллегри обосновал это тем, что находится в статусе безработного с 2019 года, когда покинул туринский клуб. Однако добиться желаемого ему не удалось.

Позже тренеру стало известно, что средства, которые он переводил на специальный счет, использовались не только по прямому назначению. Так, в банковских выписках фигурировали оплата обучения другого ребенка, финансовые инвестиции, а также покупка дома.

Аллегри обратился в прокуратуру, в результате расследования Уги было предъявлено обвинение в присвоении и растрате более чем 200 тысяч евро с 2018 по 2021 год.

Женщина отрицает свою вину, а ее адвокаты настаивают на том, что было бы неправильно ущемлять одного из живущих вместе детей лишь потому, что его отец зарабатывает меньше, а вложения делались на благо всей семьи.

Источник: https://www.corriere.it/cronache/22_giugno_23/claudia-ughi-allegri-figliastri-8c44232c-f268-11ec-9347-39962991c7ba.shtml
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