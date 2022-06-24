Стал известен календарь чемпионата Италии сезона-2022/23. Миланское дерби пройдет 4 сентября

Серия А представила календарь сезона-2022/23.

Первый тур состоится 14 августа. Действующий чемпион «Милан» дома примет «Удинезе», «Интер» на выезде сыграет против «Лечче», «Наполи» — с «Вероной», «Ювентус» дома сыграет с «Сассуоло».

Матч «Милан» — «Интер» состоится 4 сентября. Встреча «Милан» — «Ювентус» пройдет 9 октября.

Матчи всех туров чемпионата Италии сезона-2022/23 можно посмотреть здесь.