Агент Осимхена: «Сейчас он сильнейший нападающий в мире. Сильнее, чем Холанн»

Агент нападающего «Наполи» Виктора Осимхена Андреа Д'Амико высказался об игре своего клиента в текущем сезоне.

«Куда может отправиться Виктор Осимхен в следующем сезоне? Думаю, у нас не будет проблем с недостатком предложений, особенно из Англии. Осимхен — сильнейший нападающий в мире на данный момент, даже сильнее, чем Холанн. Все трансферные решения будут приняты только после завершения сезона. Не стоит исключать и вариант с «ПСЖ», в том числе потому, что их ждут тяжелые потери в атаке. На мой взгляд, Месси нравится вариант с Майами. Однако я не уверен на этот счет, это только мое мнение», — приводит слова Д'Амико AreaNapoli.

В текущем сезоне 24-летний нигериец сыграл за «Наполи» 29 матчей во всех турнирах, забил 25 голов и отдал пять результативных передач.