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Сегодня, 11:06

Агент Осимхена: «Сейчас он сильнейший нападающий в мире. Сильнее, чем Холанн»

Виталий Косик
Корреспондент
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Агент нападающего «Наполи» Виктора Осимхена Андреа Д'Амико высказался об игре своего клиента в текущем сезоне.

«Куда может отправиться Виктор Осимхен в следующем сезоне? Думаю, у нас не будет проблем с недостатком предложений, особенно из Англии. Осимхен — сильнейший нападающий в мире на данный момент, даже сильнее, чем Холанн. Все трансферные решения будут приняты только после завершения сезона. Не стоит исключать и вариант с «ПСЖ», в том числе потому, что их ждут тяжелые потери в атаке. На мой взгляд, Месси нравится вариант с Майами. Однако я не уверен на этот счет, это только мое мнение», — приводит слова Д'Амико AreaNapoli.

В текущем сезоне 24-летний нигериец сыграл за «Наполи» 29 матчей во всех турнирах, забил 25 голов и отдал пять результативных передач.

Виктор Осимхен
Футбол
ФК Наполи
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«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
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«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 28 23 2 3 64-20 71
2
 Лацио 28 16 7 5 44-19 55
3
 Милан 28 15 6 7 48-36 51
4
 Рома 28 15 5 8 38-26 50
5
 Интер 28 16 2 10 47-32 50
6
 Аталанта 28 14 6 8 47-32 48
7
 Ювентус 28 18 5 5 46-22 44
8
 Болонья 28 11 7 10 36-36 40
9
 Фиорентина 28 11 7 10 33-31 40
10
 Торино 28 10 8 10 30-34 38
11
 Удинезе 28 9 11 8 37-34 38
12
 Сассуоло 28 10 7 11 36-41 37
13
 Монца 28 9 7 12 32-39 34
14
 Эмполи 28 7 10 11 25-36 31
15
 Салернитана 28 6 10 12 32-48 28
16
 Лечче 28 6 9 13 24-33 27
17
 Специя 28 5 10 13 24-44 25
18
 Верона 28 4 7 17 22-42 19
19
 Сампдория 28 3 6 19 16-47 15
20
 Кремонезе 28 1 10 17 23-52 13
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7.04 18:00
Салернитана – Интер
 - : -
7.04 20:00
Лечче – Наполи
 - : -
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Милан – Эмполи
 - : -
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Удинезе – Монца
 - : -
8.04 15:30
Фиорентина – Специя
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8.04 17:30
Аталанта – Болонья
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Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 21
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 14
Адемола Лукман

Адемола Лукман

Аталанта

 13
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 8
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 17 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 26 1 2
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 19 1 0
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