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Сегодня, 10:05

Аллегри — о матче с «Интером»: «Результат разочаровывает, но игра была равной»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал ничью в первом матче 1/2 финала Кубка Италии с «Интером» (1:1).

«Результат разочаровывает, учитывая эту ошибку в конце, но в целом матч был равным и ничья закономерна. Обе команды владели мячом и имели шансы, это футбол. Мы знали, что все решится в ответной игре, поэтому пропустить такой гол за 20 секунд до конца все же можно. Положительно то, что ребята загорелись и разозлились, когда позволили сопернику сравнять счет, но они должны использовать этот момент, чтобы извлечь уроки и не повторять этих ошибок. Мы слишком медленно двигали мяч в первом тайме, после перерыва мы стали действовать активнее, и впечатления были хорошие, но это футбол», — приводит слова Аллегри Sport Mediaset.

Ответный матч команд пройдет в Милане, 26 апреля, начало — 22.00 мск.

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 28 23 2 3 64-20 71
2
 Лацио 28 16 7 5 44-19 55
3
 Милан 28 15 6 7 48-36 51
4
 Рома 28 15 5 8 38-26 50
5
 Интер 28 16 2 10 47-32 50
6
 Аталанта 28 14 6 8 47-32 48
7
 Ювентус 28 18 5 5 46-22 44
8
 Болонья 28 11 7 10 36-36 40
9
 Фиорентина 28 11 7 10 33-31 40
10
 Торино 28 10 8 10 30-34 38
11
 Удинезе 28 9 11 8 37-34 38
12
 Сассуоло 28 10 7 11 36-41 37
13
 Монца 28 9 7 12 32-39 34
14
 Эмполи 28 7 10 11 25-36 31
15
 Салернитана 28 6 10 12 32-48 28
16
 Лечче 28 6 9 13 24-33 27
17
 Специя 28 5 10 13 24-44 25
18
 Верона 28 4 7 17 22-42 19
19
 Сампдория 28 3 6 19 16-47 15
20
 Кремонезе 28 1 10 17 23-52 13
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Аталанта

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Сергей Милинкович-Савич

Лацио

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Филип Костич

Ювентус

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Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 17 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 26 1 2
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 19 1 0
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