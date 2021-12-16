Агент Инсинье высказался о возможном переходе форварда в МЛС

Винченцо Пизакане, агент нападающего «Наполи» Лоренцо Инсинье высказался о возможном переходе форварда в «Торонто», выступающий в североамериканской лиге МЛС.

«Лоренцо любит «Наполи», но мы все еще далеки от того, чтобы достичь соглашения по продлению контракта. Предложение «Торонто»? Опыт игры в МЛС, как у Дель Пьеро — вполне возможный вариант. Посмотрим, что будет после 2 января», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Пизакане.

Lorenzo Insigne will be out of contract in June. His agent Pisacane says to CorSport: «He loves Napoli but we're still far from reaching an agreement over new deal» ? #Napoli



«Toronto proposal? MLS experience like Del Piero could be a possibility — we will see after January 2». — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 16, 2021

В сезоне-2021/22 Инсинье провел 18 матчей за «Наполи», на его счету 5 голов и 6 результативных передач. Нынешний контракт 30-летнего итальянца действует до конца июня 2022 года.