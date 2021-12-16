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Агент Инсинье высказался о возможном переходе форварда в МЛС

12:58
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Винченцо Пизакане, агент нападающего «Наполи» Лоренцо Инсинье высказался о возможном переходе форварда в «Торонто», выступающий в североамериканской лиге МЛС.

«Лоренцо любит «Наполи», но мы все еще далеки от того, чтобы достичь соглашения по продлению контракта. Предложение «Торонто»? Опыт игры в МЛС, как у Дель Пьеро — вполне возможный вариант. Посмотрим, что будет после 2 января», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Пизакане.

В сезоне-2021/22 Инсинье провел 18 матчей за «Наполи», на его счету 5 голов и 6 результативных передач. Нынешний контракт 30-летнего итальянца действует до конца июня 2022 года.

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Иван Торопцев все материалы автора

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